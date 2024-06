Un cambiamento radicale nell'occupazione del campo si prospetta con l'arrivo diallaAnche se i numeri non raccontano tutta la storia, offrono una fotografia utile: il Bologna di Thiago Motta aveva una media di possesso palla del 57,8%, rispetto al 48,4% della Juventus di Allegri.Questa differenza sostanziale riflette due filosofie calcistiche opposte. Da un lato, il calcio di Motta privilegia il possesso palla, con passaggi corti e fraseggi per costruire l'azione. Dall'altro, Allegri preferisce un gioco più diretto, basato su strappi e passaggi lunghi.In termini difensivi, la distinzione è altrettanto netta. Thiago Motta promuove un pressing alto e il recupero immediato della palla nella metà campo avversaria. Allegri, invece, adotta un approccio più attendista, con la squadra spesso arroccata nella propria area, cercando di limitare gli spazi agli avversari e ripartendo poi in contropiede.