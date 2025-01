Juventus, come cambia la gestione di Vlahovic con Kolo Muani

AFP via Getty Images

Randalè pronto a portare la sua velocità, forza nei contrasti e capacità di palleggio al servizio della Juventus. Un giocatore robusto, dotato di un grande fiuto per il gol e una versatilità tattica che gli permette di adattarsi a diversi moduli, come dimostrato durante la sua esperienza a Francoforte, dove aveva conquistato tutti.Dopo il passaggio al Paris Saint Germain, il francese originario di Bondy – piccolo comune noto per aver dato i natali a talenti del calcio mondiale – è pronto a lasciare Parigi per trasferirsi a Torino. Una scelta che lo proietta immediatamente tra le opzioni offensive di Thiago Motta, sia come partner che come alternativa a Dusan Vlahovic.

L’obiettivo è chiaro: essere subito decisivo, magari già da sabato nella sfida di alta classifica contro il Milan. La Juventus si arricchisce così di un'arma preziosa per rincorrere i suoi obiettivi stagionali.