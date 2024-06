L'ex difensore della Juventus, Claudio Gentile, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport: "TA Bologna ha sorpreso tutti, conquistando un traguardo storico per gli emiliani: la qualificazione in Champions è un risultato straordinario. Sono convinto che Motta possa stupire anche alla Juventus. L’equivalente di quello che ha fatto alla guida del Bologna, beh sarebbe conquistare lo scudetto con i bianconeri al primo colpo"."Dipenderà anche dai rinforzi che gli regaleranno i dirigenti. Thiago Motta, rispetto all’ultima stagione con Allegri, avrà molte più competizioni da affrontare. Ma sono convinto che i dirigenti faranno il massimo per assecondare le richieste del tecnico. Alla Juventus, a tutti i livelli, ci sarà una gran voglia di recuperare il distacco dall’Inter”."Qualche risultato è mancato, penso alla seconda parte di stagione. Ma è spiacevole soprattutto quello che è successo dopo la finale di Coppa Italia”.A CHI NON DEVE RINUNCIARE LA JUVE - “A Vlahovic e ai suoi gol, il centravanti forte è sempre importante per una big. Terrei anche Chiesa, sono convinto che il cambio di allenatore gli possa fare bene a livello di motivazioni. Ma se fossi obbligato a sacrificarne uno dei due, cederei l’azzurro”.