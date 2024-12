Juventus fuori dallo scudetto: come cambia la classifica



Champions a rischio?

La Juventus pareggia, rimontando da 0-2 , in una situazione molto difficile per le assenze. Eppure non si può non parlare di passo falso per la squadra dil'ennesimo stagionale, almeno il terzo in casa, dove prima del Bologna, laaveva lasciato due punti anche con Cagliari e Parma. I bianconeri non vincono da praticamente un mese e la conseguenza è che adesso la classifica piange.Per la Juventus sonomedia sotto i due punti a gara, che cala ulteriormente questa sera. Troppo pochi, anche considerando l'emergenza che ha colpito la squadra nelle ultime settimane. E nonostante tutte le squadre davanti abbiano fatto qualche passo falso come Inter e Atalanta a inizio campionato, il distacco ora è ampioL'Inter è sopra di cinque lunghezze ma con una partita da recuperare.Il rendimento della Juventus lascia certezze sul fatto che questa squadra non può pensare in grande ma soprattutto impone delle riflessioni necessarie anche in ottica qualificazione in Champions. I bianconeri rimangono sesti in classifica ma le giornate passano.. Il Milan nonostante le mille difficoltà resta in scia. Con l'avvicinarsi della fine del girone di andata, la classifica, ora, diventa un tema non secondario, per la Juve e Thiago Motta.