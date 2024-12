Novità rilevanti sul futuro di, giovane talento dellache potrebbe lasciare il club nel mercato di gennaio. Secondo Tuttosport, l’esterno belga classe 2004 è nel mirino di diverse squadre di Bundesliga e Ligue 1, che stanno seguendo con attenzione la sua situazione. Al momento, però, non ci sono trattative concrete, ma l’interesse da parte dei club stranieri potrebbe presto trasformarsi in offerte. Mbangula rappresenta uno dei possibili sacrifici della Juve per fare cassa, con molti occhi puntati sul suo destino nei prossimi mesi.