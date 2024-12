Con l'avvicinarsi del calciomercato di gennaio, i rumors iniziano a intensificarsi. Se, come affermato dal direttore sportivo della Roma, Ghisolfi, "è il mercato, è normale", uno dei nomi destinati a riaccendere i riflettori è quello di DomenicoDopo aver subito un grave infortunio al tendine d'Achille che lo ha costretto a saltare gran parte del 2024, Berardi è tornato a disposizione del Sassuolo e sta dimostrando in Serie B di essere un giocatore fuori categoria. Le sue prestazioni, condite da gol e giocate di altissimo livello, hanno già attirato l'attenzione di numerosi club di Serie A, pronti a tentare l'assalto nelle prossime settimane.Berardi, da sempre protagonista delle sessioni di mercato, sembra intenzionato a riprendersi il ruolo di "re del mercato". Dopo un lungo periodo di stop, il suo talento e la sua esperienza rappresentano un'occasione ghiotta per le big del nostro campionato, che vedono in lui un possibile rinforzo di qualità immediata per il girone di ritorno.