La Juventus si trova di fronte a una serie di necessità urgenti sul mercato, a partire dalla ricerca di almeno un difensore, se non due, per coprire le assenze prolungate di Bremer e Cabal. La rosa bianconera ha bisogno di rinforzi in difesa, soprattutto considerando che il reparto ha sofferto delle difficoltà fisiche di alcuni giocatori. In attacco, potrebbe essere necessario un vice-Vlahovic, soprattutto se Arek Milik dovesse confermare la sua inaffidabilità fisica, che ha limitato le sue prestazioni.Inoltre, la Juventus dovrà affrontare la delicata questione del rinnovo di Dusan Vlahovic, il cui contratto scade nel 2026. La situazione diventa complessa, poiché la dirigenza dovrà gestire non solo le necessità immediate in termini di mercato, ma anche il futuro del serbo. La sfida sarà trovare il giusto equilibrio senza cedere a sacrifici dolorosi. Un conto sarebbe cedere Nicolò Fagioli, ma ben altro sarebbe privarsi di Kenan Yildiz, giovane talento con grandi potenzialità e proiettato come una delle future stelle della squadra. In definitiva, la Juventus dovrà muoversi con cautela, evitando scelte che possano compromettere la propria competitività a lungo termine.