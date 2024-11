Secondo Florian Plettenburg di Sky Sport Germania, il Bayern Monaco è un’opzione concreta per, attaccante canadese in scadenza di contratto con il Lille. Il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, sembra intenzionato a puntare su David, in parte per le incertezze sul futuro di Mathys Tel e in parte per la necessità di trovare un sostituto a lungo termine per Harry Kane. David, noto per il suo potenziale e la sua efficacia in zona gol, è monitorato anche da Inter e, che restano vigili sulla situazione. La concorrenza tra i club potrebbe intensificarsi con l’avvicinarsi del mercato.