In attesa della decisione di Adrien Rabiot, che sarà cruciale sia a livello tecnico che economico, la Juventus continua a lavorare alla ristrutturazione del centrocampo. Mentre il traguardo per l'acquisto di Douglas Luiz dall'Aston Villa è sempre più vicino, il brasiliano non è considerato un'alternativa all'ex giocatore del Paris Saint-Germain. Se Rabiot dovesse decidere di lasciare Torino per una nuova esperienza, la Juventus dovrà trovare un sostituto adeguato.I radar bianconeri sono puntati principalmente sulla Ligue 1, con due nomi in evidenza:del Monaco edel Nizza. Fofana e Thuram, quest'ultimo figlio dell'ex difensore bianconero Lilian e fratello minore dell'interista Marcus, hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2025 e sono corteggiati da diverse squadre.