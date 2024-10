Juventus, chi rientra dopo la sosta?

Dopo la sosta, la Juventus sarà chiamata ad un vero e proprio tour de force. I bianconeri disputeranno cinque partite nel giro di due settimane scarse: il 19 ottobre contro la Lazio, il 22 contro lo Stoccarda, il 27 contro l'Inter e il 30 contro il Parma. Domenica 2 novembre, invece, la sfida contro l'Udinese.Terminati gli impegni delle nazionali, Thiago Motta potrà preparare un ciclo importante di partite con la speranza di recuperare qualche tassello. Chi sicuramente non ci sarà saranno, alle prese con infortuni che necessitano di tempi di recupero decisamente maggiori. Al netto del turno di squalifica che dovrà essere scontato da Francisco Conceicao, l'elemento che dovrebbe tornare a disposizione èche, pur avendo saltato la partita col Cagliari, vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Qualche speranza anche perche in settimana tornerà ad allenarsi parzialmente in gruppo.