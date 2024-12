In vista del prossimo impegno contro la Fiorentina, in programma il 29 dicembre alle 18, la Juventus spera di recuperare. Il capitano bianconero, assente contro il Monza a causa di una lieve distorsione alla caviglia sinistra, sta lavorando per essere a disposizione.Non ci saranno invece novità per Timothy, ancora fermo ai box. L’esterno statunitense punta a tornare in campo per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, prevista il 3 gennaio in Arabia Saudita.Resta incerta, invece, la situazione di Arek Milik. L’attaccante polacco sta valutando la possibilità di recuperare in extremis per la Supercoppa. In caso contrario, rientrerà in gruppo al ritorno della squadra dall’Arabia, pronto a offrire il suo contributo nelle rotazioni offensive nei successivi impegni.