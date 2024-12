Chi recupera per Juventus-Fiorentina?

Grande sospiro di sollievo per lae per. Le condizioni di Teun, uscito all’intervallo nella gara contro il Monza per un fastidio all’adduttore, non destano preoccupazioni.Gli esami effettuati questa mattina al J|Medical hanno escluso qualsiasi lesione: si è trattato di un leggero affaticamento, probabilmente legato al fitto calendario di impegni. L’olandese sarà monitorato dallo staff tecnico nei prossimi allenamenti per garantire un recupero completo. Prima di sottoporsi agli esami,è apparso sereno e si è concesso a selfie e autografi con i tifosi presenti davanti alla struttura sanitaria.Per la partita del 29 dicembre contro la, lapunta a recuperare, assente contro il Monza per una leggera distorsione alla caviglia sinistra. Le condizioni del brasiliano saranno valutate nei prossimi giorni. Diversa, invece, la situazione di Timothy, che non sarà disponibile contro i viola ma lavora per tornare a disposizione in tempo per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma il 3 gennaio a Riyad.Anche Arekresta in dubbio per la sfida in Arabia: l’attaccante polacco, ancora alle prese con il proprio percorso di recupero, proverà fino all’ultimo a essere arruolabile. In caso contrario, tornerà a disposizione dopo la Supercoppa, pronto a contribuire alle rotazioni offensive della squadra.