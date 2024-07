La Juventus è molto attiva sul mercato per garantire a Thiagotutte le pedine necessarie. Uno degli obiettivi principali è trovare un'alternativa a Dusan Vlahovic. Secondo Tuttosport, il nome più caldo è quello di MateoNelle ultime ore ci sono stati progressi, soprattutto considerando la possibile uscita di Arkadiusz Milik. Se Milik dovesse davvero lasciare Torino, Retegui sarebbe il principale candidato per sostituirlo. Dietro di lui c'è Armando Broja del Chelsea, che è stato accostato anche al Milan nelle scorse settimane. Broja arriverebbe in prestito, mentre per Retegui si parla di un acquisto a titolo definitivo.