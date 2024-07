A beneficiare del 4-3-2-1 (che potrà essere utilizzato dal primo minuto o a partita in corso, a seconda degli avversari e dell’andamento del match) saranno soprattutto Dusane Kenan. Questo sistema di gioco consentirà a Vlahovic di ricevere più palloni filtranti, mentre Yildiz avrà più spazio per esprimere la sua creatività.In entrambi i moduli, sarà cruciale anche il contributo di Nicolò Fagioli, soprattutto nella mediana a tre, e di Fabio Miretti come alternativa a Koopmeiners. Quest'anno le partite saranno molteplici, con l'aggiunta della Champions League, della Supercoppa Italiana e del Mondiale per Club rispetto alla scorsa stagione. E due moduli sono sicuramente meglio di uno!