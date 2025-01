Araujo titolare nella Juventus?

La Juventus sta spingendo per arrivare a Ronaldin tempi brevi: il difensore del Barcellona può essere il primo acquisto di Cristianoin questa sessione di mercato ma non l'unico. Sarebbe senza dubbio un colpo importante ma come cambierebbero le gerarchie in difesa?Da quando si è infortunato Bremer,di fatto ha potuto utilizzare solo Kalulu e Gatti come coppia di centrali. L'arrivo di Araujo ovviamente aumenterebbe la concorrenza e le opzioni del tecnico. Con così tante partite in programma, i tre giocatori si potrebbero alternare anche se all'inizio Thiago potrebbe confermare Kalulu-Gatti visto che si dovrà valutare la condizione fisica di Araujo, reduce da un lungo infortunio. Da non escludere che potrebbero giocare tutti e tre contemporaneamente, con l'ex Milan spostato a destra da terzino.