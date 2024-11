Milan-Juventus, le scelte di Thiago Motta a centrocampo

L'unico reparto in cui laha più soluzioni per la sfida contro ilè quello del centrocampo, con Thiago Motta che può scegliere chi far giocare e chi tenere in panchina. Le ultime verso la sfida di San Siro.La Juventus dovrebbe scendere in campo con la stessa coppia vista nelle ultime giornate, ovvero quella formata da Manuel Locatelli e Khephren Thuram. Se fosse così, in panchina andrebbero Weston Mckennie e Nicolò Fagioli. Ancora out Douglas Luiz.