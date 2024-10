Per quanto riguarda i singoli, Dusansta svolgendo il suo compito con impegno. Nonostante alcune occasioni sprecate, il serbo ha già messo a segno 5 gol in campionato e 2 in Champions League. Questi numeri rappresentano il 50% delle reti bianconere in Serie A, mentre il restante 50% è distribuito tra gli altri membri della squadra.In questo contesto, sorprende il fatto che Kenansia ancora a zero gol in campionato, nonostante abbia realizzato un magnifico gol in Champions League contro il PSV. Questo mette in evidenza le dinamiche del reparto offensivo della Juventus, dove Vlahovic si sta affermando come il principale protagonista, mentre Yildiz, pur mostrando grandi potenzialità, fatica a trovare il gol in campionato. La sua crescita e capacità di contribuire al punteggio saranno cruciali per il futuro della squadra.