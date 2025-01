Sky - Juventus, in arrivo Maxime De Brul. Ecco chi è

Chi è Maxime De Brul

La Juventus è pronta ad accogliere un nuovo talento nel proprio settore giovanile: si tratta di Maxime De Brul, promettente difensore belga classe 2008, in arrivo dal Gent, come riporta Sky Sport.Il giovane giocatore, che ha già iniziato ad allenarsi con la squadra bianconera, ha mostrato qualità che hanno convinto il club a puntare su di lui per il futuro. De Brul è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione e presto firmerà ufficialmente il contratto che lo legherà alla Juventus. Questo trasferimento conferma l’attenzione della società nell’investire sui giovani per costruire una base solida per le stagioni future.