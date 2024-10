è l'unico calciatore in uscita dallache non è riuscito a trovare una nuova sistemazione nel recente mercato estivo. Il brasiliano sembrava vicino a un trasferimento al Napoli, ma le trattative non sono mai decollate, lasciando il centrocampista senza una nuova squadra. Attualmente, Arthur è escluso dalla rosa bianconera e continua ad allenarsi a Torino, in attesa di opportunità future. Con il mercato di gennaio che si avvicina, il giocatore spera di ricevere offerte che gli permettano di tornare in campo e di rilanciarsi in un altro club, dove possa trovare maggiore continuità.