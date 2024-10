Timothysta vivendo un avvio di stagione entusiasmante, avendo già segnato tre gol in sei presenze in questa Serie A. Con questo bottino, ha eguagliato il suo record di reti realizzate in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei: anche nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022 aveva infatti raggiunto quota tre reti, ma in un numero di partite ben superiore, rispettivamente 28 e 29 presenze. Il giovane attaccante americano dimostra una grande crescita, risultando sempre più incisivo e decisivo per la sua squadra. I tifosi e lo staff tecnico sperano possa continuare su questa strada.