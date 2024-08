Dopo il promettente esordio contro il, lasi prepara ad affrontare il Verona al Bentegodi lunedì 26 agosto. Tuttavia, Thiago Motta dovrà gestire alcune assenze significative, come quelle di Khéphrene Timothy, e il mercato non ha ancora portato rinforzi per sopperire a queste mancanze.Il tecnico italo-brasiliano dovrebbe confermare il modulo. In porta ci sarà ancora. In difesa, è probabile che sulla destra venga schierato il giovane, con Gatti e Bremer confermati al centro, mentre a sinistra dovrebbe giocare Cabal. Davanti alla difesa, l'assenza di Thuram sarà coperta da Locatelli, che dovrebbe essere arretrato in quella posizione.A centrocampo, davanti a Locatelli, verrà riproposta una linea a quattro con un inevitabile cambio sulla destra a causa dell'infortunio di Weah. Al suo posto, giocherà Cambiaso. In mezzo, ci saranno Douglas Luiz e Yildiz, mentre sulla sinistra agirà Mbangula, che ha impressionato nella partita precedente. In attacco, l'unica punta sarà Vlahovic, che guiderà l'offensiva bianconera.