Quanti punti mancano alla Juventus per qualificarsi ai playoff di Champions League

Aston Villa-Juventus decisiva?

La nuovasta entrando nel vivo, con la quinta giornata in corso e l'avvicinarsi della fase finale di questo unico girone a 36 squadre. Tante squadre in pochi punti, come era facile immaginare con il nuovo format. In attesa delle partite che chiuderanno il quinto turno europeo,Nella prima metà delle gare disputate nella quinta giornata di Champions,, a conferma di una tendenza che va avanti da inizio della competizione. Ed è per questo che aumentano i punti necessari per entrare tra le prime 24, che significa raggiungere i playoff, ma anche quelli utili a qualificarsi direttamente agli ottavi (posizionandosi nelle prime 8).Per essere sicuri di. Se fosse così, alla Juventus mancherebbero quattro punti da fare tra Aston Villa, Manchester City, Club Bruges e Benfica.. Ovviamente potrebbero bastare punteggi anche più bassi, dipenderà dai prossimi risultati.Per questo,, perché in caso di successo, Thiago Motta sarebbe davvero ad un passo dai playoff e con ancora qualche chance di sognare in grande. Un pareggio avvicinerebbe i bianconeri all'obiettivo minimo ma con ancora una vittoria da conquistare nelle prossime gare mentre una sconfitta renderebbe le prossime partite della Juventus in Champions sempre più delicate.