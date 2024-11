Juventus, cosa serve per playoff e ottavi di Champions League

Champions League, quanti punti servono per qualificarsi?

Punti necessari per qualificarsi tra le prime 8

14 punti: 1%

15 punti: 16%

16 punti: 69%

17 punti: 97%

18 punti: 100%

Punti necessari per qualificarsi tra le prime 24

7 punti: 0.3%

8 punti: 11%

9 punti: 46%

10 punti: 87%

11 punti: 99.8%

12 punti: 100%

La Juventus ha pareggiato 0-0 contro l ’Aston Villa a Birmingham, piazzandosi al 19° posto con 8 punti dopo le prime cinque partite di Champions League. Dopo un avvio positivo con due vittorie contro PSV e Lipsia, i bianconeri hanno rallentato, ottenendo solo due pareggi contro Lille, Stoccarda e Aston Villa. Con 4 punti di vantaggio sulla 25a posizione, la squadra spera di conquistare almeno 3-4 punti nelle prossime sfide contro Manchester City, Club Brugge e Benfica per qualificarsi ai playoff. Resta da capire se lapuò ancora sperare di entrare nelle prime 8.I bianconeri possono raccogliere un massimo di 9 punti nelle ultime 3 partite rimaste. Secondo il portale statistico Football Meets Data, per qualificarsi tra le prime 8 posizioni sarà necessario superare i 16 punti, mentre con 11-12 punti si otterrebbe la certezza matematica di accedere ai playoff. In pratica, alla squadra di Thiago Motta basteranno 3-4 punti nelle prossime partite per garantirsi il passaggio al turno successivo. Tuttavia, per sperare di entrare nelle prime 8, la Juventus dovrà vincere tutte le sue rimanenti sfide.Le percentuali elaborate da Football Meets Data e riportate da Sky Sport.