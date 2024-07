Gli Under 23 ceduti dalla Juventus: nomi e cifre

Matias Soulé alla Roma, 30 milioni (bonus compresi)

Dean Huijsen al Bournemouth, 18 milioni (bonus compresi)

Samuel Iling-Junior all'Aston Villa 14 milioni

Enzo Barrenechea all'Aston Villa 8 milioni

Kaio Jorge al Cruzeiro 7 milioni

Koni De Winter al Genoa 10 milioni

Laha ormai definito la cessione diallae dial. Il club bianconero, dunque, si appresta a mettere le mani su un importante tesoretto economico, pronto ad essere reinvestito sul mercato per provare a raggiungere i prossimi obiettivi che la Juventus ha designato. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, sono ben sei gli i calciatori Under 23 - tutti transitati dalla Next Gen - che i bianconeri hanno ceduto per fare cassa, mettendo insieme una somma piuttosto sostanziosa, capace di fruttare qualcosa come





