Mercato Juve, chi può partire a gennaio

Il mercato è una priorità della Juventus ormai da mesi. La società bianconera sta infatti lavorando alle nuove entrate, soprattutto a causa degli infortuni che hanno condizionato questa prima parte di stagione. La priorità è un difensore, come dichiarato più volte dallo stesso, mentre per il reparto offensivo, almeno all'inizio, si attenderà. Per i bianconeri, però, sarà molto importante anche il mercato in uscita, dato che al momento il budget non è certamente illimitato. Proprio per questo alla Juventus si sta cercando di individuare gli uomini mercato, e i principali candidati al momento sarebbero due.Il primo è, per il quale già diversi club hanno mostrato il loro interesse sia dalla Premier League che dalla Ligue 1 (specialmente il Marsiglia). Il secondo è, che ha un buon rendimento ma non è tra i giocatori centrali nel progetto di Motta, e potrebbe dunque partire. A livello economico le due operazioni risulterebbero essere plusvalenze totali, visto che si tratta di due giocatori cresciuti nel vivaio bianconero.