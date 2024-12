Cena di Natale Juventus 2024: il siparietto Giuntoli-Nico Gonzalez

Nella serata di ieri, giovedì 19 dicembre, è andata in scenacome da tradizione. Un momento per rilassarsi e allo stesso tempo compattarsi. Presenti, oltre alla squadra e allo staff, anche il presidente Gianlucal'amministratore delegato Maurizioe tutta la dirigenza bianconera.L'evento si è tenuto al ristorante della Nuvola Lavazza di Torino, mentre le Juventus Women hanno festeggiato al J Hotel. Oltre alla cena in compagnia, c'è stato modo anche di scherzare e...cantare, con un protagonista assoluto,L'argentino è salito sul palco chiedendo al dj di mettere una musica in modo che potesse "esibirsi".C'è stato un siparietto divertente con Cristiano. Il Football director della Juventus infatti ha scherzato con il giocatore sui recenti problemi fisici, che per fortuna ora ha superato. "Non è che si fa male?" la battuta del dirigente prima che Nico Gonzalez salisse sulla sedia per cantare.