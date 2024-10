La riduzione della squalifica per doping di Paulgli permetterà di tornare a giocare ufficialmente a marzo 2025. Il centrocampista francese, classe 1993, potrebbe lasciare laun anno prima della scadenza del contratto, permettendogli di accordarsi a zero con altre squadre. Secondo Tuttosport, Pogba potrebbe seguire le orme di Giorgio Chiellini e trasferirsi negli Stati Uniti, in particolare ai Los Angeles FC. Si vocifera che abbia già parlato con il portiere della squadra, Hugo Lloris, suo ex compagno di Nazionale con cui ha vinto il Mondiale.