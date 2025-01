Lasi distingue in questa stagione per la sua abilità nel costruire azioni prolungate ed efficaci, dimostrando grande organizzazione e qualità nel gioco collettivo. La squadra bianconera ha infatti totalizzato 82 sequenze su azione con almeno 10 passaggi, concluse con un tiro o un tocco in area di rigore avversaria. Questo dato rappresenta il miglior risultato tra tutte le squadre del campionato e sottolinea la superiorità della Juventus in termini di fluidità offensiva. Il confronto con il Torino è emblematico: i granata, infatti, hanno raggiunto solo 22 sequenze di questo tipo, ben 60 in meno rispetto ai rivali cittadini.