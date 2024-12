Nella stagione in corso, laha dimostrato una solida difesa nei primi tempi delle partite casalinghe, con soli tre gol subiti nelle prime frazioni di gioco in tutte le competizioni. Tra le squadre di Serie A, solo l'Empoli, con una rete incassata, e il Bologna, che ha concesso due gol, hanno fatto meglio in questo settore. Questo dato sottolinea la solidità difensiva dei bianconeri nei match casalinghi, confermando l'importanza della loro organizzazione difensiva, soprattutto nel primo tempo, dove riescono a mantenere una buona continuità di prestazione e a limitare le incursioni avversarie.