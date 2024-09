Bilancio Juve, cosa aspettarsi

Oggi, 27 settembre 2024, è in programma la riunione del Consiglio di Amministrazione della Juventus , durante la quale sarà presentato il progetto di bilancio d’esercizio al 30 giugno 2024 e la relazione finanziaria consolidata annuale. In questa occasione, il CdA esaminerà i risultati economici e finanziari del club, analizzando i principali fattori che hanno influenzato l'andamento della stagione.L’incontro sarà cruciale per valutare le strategie messe in atto nell'ultimo anno, tra cui la riduzione del monte ingaggi e l’ottimizzazione delle risorse, in un'ottica di sostenibilità e crescita a lungo termine. La relazione finanziaria consolidata, inoltre, offrirà una panoramica sull'impatto degli investimenti e delle operazioni di mercato, evidenziando come il club stia cercando di mantenere un equilibrio tra competitività sportiva e sostenibilità economica.Le aspettative degli ultimi giorni fissano un rosso a bilancio che oscilla tra i 180 milioni e i 200. Come ha raccontato ai nostri microfoni il Professor Fabrizio Bava , niente che debba preoccupare oltremodo, la strada verso l’utile è tracciata da tempo. I documenti prodotti dal CdA nella giornata di oggi, però, renderanno la situazione più chiara.