L'ex giocatore della Juventus, Franco Causio, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della lotta scudetto ma anche del futuro di Federico Chiesa: "L'’Inter resta sempre la favorita per lo scudetto ma di certo mi piacerebbe che rispetto alle ultime due annate in cui fra Napoli prima e nerazzurri poi non c’è stata gara, beh, che venga fuori un campionato ben più avvincente. Chi può... infiammarlo? Conte e mi auguro Motta".SU CHIESA - "Fossi in lui andrei dal Papa... Scherzi a parte: deve fare di tutto per restare alla Juve, Thiago gli esterni li esalta veramente come è successo l’anno scorso con Orsolini, Ndoye e Saelemaekers. Se deve stare a destra o a sinistra? Io, quando avevo un avversario tosto addosso cambiavo fascia. E così deve fare anche lui".