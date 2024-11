Casadei e il Chelsea: un’avventura in stand-by



La strategia della Juventus

La Juventus riaccende i riflettori su, centrocampista classe 2003 del Chelsea, dopo mesi di pausa nei contatti. Il giovane azzurro, non centrale nei piani di Enzo Maresca né nelle gerarchie dei Blues, potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato da cogliere al momento giusto. Ma per ora, tutto è rinviato: la priorità bianconera è altrove.Dopo due esperienze in prestito, ale al, Casadei ha scelto di rimanere a Londra per cercare spazio con Maresca, suo allenatore nella passata stagione. Tuttavia, il bilancio fino a novembre 2024 è deludente: solo quattro presenze, quasi esclusivamente in Conference League e in EFL Cup, con zero minuti in Premier League. Non convocato da metà settembre per le gare di campionato, il giovane italiano non sembra essere una priorità per il Chelsea, che potrebbe essere disposto a cederlo a condizioni favorevoli.La Juventus, che aveva già manifestato interesse perin passato, è attenta alla sua situazione. Tuttavia, il club bianconero ha attualmente altre urgenze di mercato: la ricerca di un difensore per rimpiazzare, l’emergenzae un possibile intervento in attacco. Pertanto, un eventuale affondo perpotrebbe essere rimandato all’estate, salvo incastri di mercato favorevoli.Un nodo cruciale sarà liberare spazio a centrocampo. In questo senso, Nicolòpotrebbe diventare una pedina chiave: il classe 2001 è tra i profili più chiacchierati in uscita, con diversi club interessati sia in Italia che all’estero.