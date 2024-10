Chi è Alvaro Carreras

Carreras, la stagione con il Benfica

Presenze: 9

Minuti: 729’

Goal: 0

Assist: 0

Carreras Juve, il dettaglio con il Manchester United

Occhi attenti, ben consapevoli di non essere gli unici, erano puntati sullo stadio Da Luz di Lisbona durante la partita tra. Occhi, per essere precisi. Nulla di insolito, considerando che gli osservatori delle squadre viaggiano costantemente alla ricerca di talenti da aggiungere alle loro rose. Tuttavia, in Portogallo sembrano certi:, il terzino sinistro delCarreras è stato il giocatore scelto dalle Águias nell'estate del 2023 per sostituire il connazionale Alejandro Grimaldo, passato a parametro zero al Bayer Leverkusen. Spagnolo, 21 anni, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, vanta anche un'esperienza al Manchester United. Vale la pena tenere a mente questo dettaglio. Originario della Galizia, precisamente di Ferrol, Carreras è attualmente parte dell'Under 21 spagnola, anche se molti prevedono una chiamata imminente nella nazionale maggiore da parte del ct De La Fuente, nonostante la concorrenza di Grimaldo, Cucurella e Miguel Gutierrez del Girona. Se la Juventus vorrà affondare il colpo per Carreras , c’è un dettaglio da tenere a mente. Su Carreras si registra una forte concorrenza, con il Barcellona in prima fila e lo stesso Real Madrid, che lo considera una possibile alternativa a Davies del Bayern Monaco. Da notare anche che il Manchester United ha mantenuto un diritto di recompra, dopo averlo ceduto in prestito nelle ultime due stagioni a Preston North End e Granada.