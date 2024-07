Juventus, campagna abbonamenti: come sta andando?

Tra pochi giorni inizierà la stagione della Juventus, che si ritroverà il 10 luglio alla Continassa per il ritiro estivo. Intorno ai bianconeri c'è sicuramente entusiasmo, soprattutto rispetto al recente passato. Frutto anche del mercato fatto fino a qui da Cristiano Giuntoli, oltre che per l'arrrivo di Thiago Motta. I dati sugli abbonamenti dimostrano tutto ciò.Come riferisce la Gazzetta dello Sport, dati positivi anche per la Juventus, dopo che nella scorsa stagione si era registrata una flessione rispetto al 2022-23. Stavolta siamo già a un +10%,con addirittura il 42% dei tifosi bianconeri che ha scelto la formula “Star” con tanto di gare della Champions League comprese. E