Ilha manifestato un interesse per Andrea, considerandolo una possibile alternativa per il ruolo di terzino destro, in particolare come sostituto di Dani Carvajal. Tuttavia, al momento non si è ancora concretizzata un'offerta ufficiale da parte del club spagnolo. Si tratta, per ora, solo di un'idea, e i Blancos non hanno ancora definito la cifra da investire o le condizioni economiche da proporre al giocatore.Questa, però, non è la prima volta che Cambiaso attira l'attenzione di club di alto livello. Durante l'estate, infatti, l'Aston Villa di Monchi si era fatto avanti con una proposta concreta: 35 milioni di euro per la Juventus e un contratto di cinque anni al giocatore, con uno stipendio superiore rispetto all'attuale ingaggio. Nonostante l'interesse allettante, sia la Juventus che lo stesso Cambiaso hanno rifiutato la proposta dei Villans. Il club bianconero sembra intenzionato a trattenere l'esterno, considerato una pedina importante nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri, e ha già eretto un muro anche nei confronti del Real Madrid.La situazione resta da monitorare, ma è chiaro che la Juventus non sarà facilmente disposta a cedere il giocatore, soprattutto dopo aver respinto una ricca offerta come quella dell'Aston Villa.