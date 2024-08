Juventus scatenata sul mercato. Nella giornata di oggi sono stati trovati gli accordi totali perDue acquisti importanti per i bianconeri. Il mercato però si concluderà solo il 30 agosto e la domanda è se dopo questi investimenti, la Juventus proverà comunque a prendere Teuna Torino entro la fine del mercato. È inevitabile che la formula dell'operazione, come riferisce calciomercato.com, dovrà inevitabilmente essere simile a quella con cui è stato chiuso il colpo Nico Gonzalez ovvero in prestito con obbligo di riscatto, ma l'affare non è in dubbio e Thiago Motta continua ad aspettare il suo rinforzo in mezzo al campo.