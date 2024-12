Skriniar Juve, cosa succede

Milansembra pronto a rilanciarsi in Turchia durante il mercato invernale, con un trasferimento al. Secondo Fotomac, il difensore slovacco avrebbe già raggiunto un accordo contrattuale con il club turco, mentre sono in corso le trattative con il Paris Saint-Germain per definire i dettagli dell’operazione, che potrebbe essere un prestito semestrale con opzione di riscatto a giugno.Arrivato al PSG dall’Inter a parametro zero nel 2023, Skriniar ha trovato poco spazio sotto la guida di Luis Enrique, accumulando appena 381 minuti in Ligue 1. Tra infortuni e prestazioni deludenti, è finito ai margini della squadra.Al Galatasaray, l’ex centrale della Sampdoria potrebbe trovare continuità e un ruolo da titolare, sia in Super Lig che in Europa League. L’interesse di Juventus e Napoli sembra sfumato, complici ingaggi elevati e altre priorità di mercato dei club italiani.