Illavora su più fronti: durante la tournée negli Stati Uniti, ha battuto il Manchester City di Pep Guardiola 3-2 dopo un deludente pareggio contro il Rapid Vienna. Nel frattempo, Geoffrey Moncada è rimasto a Milano per gestire le trattative di mercato, concentrandosi sia sugli acquisti sia sulle cessioni. Alexisè tra i possibili partenti, e si registra il pressing della Premier League. Tuttavia, Paulolo ha elogiato e vorrebbe trattenerlo, come riporta calciomercato.com: "Alexis è un giocatore di qualità, versatile e fiducioso. Mi piacerebbe che restasse". Saelemaekers ha mostrato un'ottima forma nelle recenti partite, guadagnandosi apprezzamenti.Nelle passate settimane, Saelemaekers è stato accostato allaanche in virtù del rapporto cone della ricerca dei bianconeri di un'ala offensiva.