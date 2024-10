Campionato e Champions League



La, attraverso i propri canali social, ha diffuso il calendario completo delle partite ufficiali che vedranno i bianconeri protagonisti nel mese di ottobre. Si parte ovviamente con la sfida al Lipsia in Champions, in programma domani, alla quale seguirà quello contro il Cagliari, prima della sosta, il 6 ottobre. Al rientro la squadra di Thiago Motta affronterà un altro filotto importante di partite: la Lazio, il 19 ottobre allo Stadium, poi sarà la volta dello Stoccarda in Champions League, il 22, prima della grande sfida all'Inter in programma domenica 27. A chiudere il mese ci sarà il turno infrasettimanale contro il Parma, mercoledì 31.