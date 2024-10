Calciomercato Juventus, le linee guida per gennaio

Roma non è stata costruita in un giorno e così la nuova Juventus targata Cristianonon può essere completata in una sessione di mercato, quella estiva. A questo si aggiungono imprevisti come il mancato rientro die l'infortunio al crociato di, che hanno evidenziato i limiti attuali della rosa. Per questo motivo, lacercherà di intervenire durante la sessione invernale del mercato.In particolare, sarà necessario rafforzare il reparto difensivo per colmare il vuoto lasciato da Bremer. Un nome da tenere d'occhio è quello di Ardian Ismaijli, difensore dell'Empoli che sta vivendo una stagione molto positiva. Sul fronte offensivo, la Juventus cercherà un attaccante in grado di alternarsi con Vlahovic e giocare anche come esterno offensivo.Le linee guida per il mercato di gennaio sono però ben definite: evitare spese che possano gravare ulteriormente sulle finanze del club. L’obiettivo sarà quello di individuare opportunità, come giocatori insoddisfatti o poco impiegati nei loro club, che potrebbero arrivare in prestito. Tra i possibili rinforzi, uno dei nomi più interessanti è quello di Milan Skriniar, che potrebbe rappresentare un’occasione ideale per il reparto difensivo della Juventus.