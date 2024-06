Koopmeiners Juve, la trattativa con l’Atalanta

Koopmeiners Juve, la contropartita

Nella caotica giostra del calciomercato, per evitare di perdersi tocca fissare delle priorità. Prima fra tutte, in casa Juventus , c'è Teun Koopmeiners , che ha saltato l'Europeo a causa di un infortunio. Secondo quanto riporta Sportitalia, nei prossimi giorni è previsto un incontro con l'Atalanta per cercare di concludere una trattativa che va avanti da gennaio.La Juventus conosce il valore del cartellino del giocatore, circa 60 milioni di euro, e punta sulla volontà dell'olandese, che ha già un accordo totale sull'ingaggio (4 milioni più bonus a stagione). La Juve cercherà di inserire una contropartita, che potrebbe essere separata dall'operazione Koopmeiners.Sempre secondo quanto riporta Sportitalia, più Huijsen che Soulé, come contropartita da offrire nella trattativa. Per quest'ultimo, la Juventus è convinta di ricevere presto una proposta dalla Premier League vicina ai 40 milioni di euro richiesti.