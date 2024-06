Calciomercato Juventus, la posizione su Szczesny

Szczesny Juve, la scelta del portiere

La Juventus ha concluso l'acquisto di Micheledal Monza per una cifra di 18 milioni di euro, più 2 milioni di bonus. Giuntoli ha deciso di accelerare questa operazione, nonostante la presenza in rosa di Szczesny , per assicurarsi la prima scelta come portiere del futuro, preferendolo persino a Carnesecchi dell'Atalanta. La trattativa sarà definita in ogni dettaglio la prossima settimana.Cristiano Giuntoli procede con determinazione rispetto a quelle che sono le scelte strategiche sulla costruzione della prossima rosa bianconera. La Juventus sta cercando una soluzione per cedere Szczesny al fine di risparmiare sull'ingaggio elevato del portiere polacco. Alcuni sondaggi per il suo trasferimento sono arrivati dall'Arabia Saudita – come racconta calciomercato.com -, e la Juventus spera di ricevere presto un'offerta concreta da valutare attentamente.Ancora calciomercato.com scrive : "La Juventus vuole cedere Szczesny ma il portiere polacco non è d'accordo. Wojciech è convinto di poter conservare il posto da titolare nonostante l'arrivo di Di Gregorio e vuole restare in bianconero fino all'estate del 2025 quando scadrà il suo contratto. La famiglia del nazionale polacco a Torino si sente a casa e non vorrebbe cambiare aria. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Szczesny avrebbe confidato ai compagni di squadra di voler chiudere la sua carriera agonistica proprio alla Juventus. Ora la palla passa a Giuntoli che avrà il compito di far cambiare idea all'ex Arsenal".