Morata Juve, le parole sul futuro

Morata Juve, le ultime

Cambierà molto, anche se ancora c'è da definire ogni dettaglio. Parliamo dell'attacco della Juventus che se trova un punto fermo in Dusan, per il resto vede tutto ruotare, fino a far diventare le figure sfuocate. L'infortunio mette Arekin standby, mentre Moiseè tra i calciatori in partenza se dovesse arrivare un'offerta. E in questo contesto avanza, nuovamente, la candidatura di Alvaro Morata Le parole di Alvaroalla Gazzetta dello Sport:"Futuro? È tutto da vedere. Un anno fa parlai con Simeone e la mia stagione prese una direzione precisa, diversa da quella che pensavo. Vediamo quest'estate cosa porta, nel mercato le cose possono cambiare molto rapidamente".La Juventus è nuovamente interessata a riportare Morata a Torino durante l'attuale sessione di mercato. L'Atletico Madrid ha fissato il prezzo del giocatore a 15 milioni di euro, una cifra accessibile per i bianconeri, che cercano rinforzi offensivi. Morata ha più volte espresso il suo affetto per la Juventus e la città di Torino, rendendo il ritorno ideale per entrambi. La Juventus, sotto la guida del nuovo tecnico Thiago Motta, vuole costruire una squadra competitiva. Morata, con la sua esperienza e qualità, potrebbe integrarsi perfettamente con i giovani talenti emergenti del club.