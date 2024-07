Juventus, la lista degli esuberi

De Sciglio

Rugani

Arthur

McKennie

Kostic

Szczesny

Milik

Esuberi Juventus, quanto risparmia il club

La priorità del mercato in entrata della Juventus rimane Teun, ma nell’agenda di Cristianoc’è un altro dossier segnato in rosso: quello delle uscite. È il mercato in uscita a farla da padrona in questa fase dell’estate a tinte bianconere con tanti esuberi a cui il Football Director e la sua squadra dovranno trovare una destinazione.Di seguito, la lista dei calciatori in uscita dalla Juventus e che il club vorrebbe piazzare quanto prima.Su alcuni di questi, il sito specializzato Calcio e Finanza ha approfondito la questione dal punto di vista finanziario.La cessione degli esuberi potrebbe portare ad un risparmio intorno ai 45 milioni sul costo della rosa nel 2024/2025. Questo, al netto delle successive scelte sui sostituti e della difficoltà nel cedere tutti a titolo definitivo.Il risparmio sarebbe sia per quanto riguarda l'ammortamento, particolarmente elevato per Arthur, sia per gli stipendi. Il brasiliano è il più “pesante” con oltre 17 milioni di euro, seguito da Weston McKennie, che pesa oltre 7,5 milioni, e da Arkadiusz Milik, con oltre 7,2 milioni.