Di Lorenzo, le parole dell’agente

Giovanniresta un obiettivo di mercato della Juventus e, dalle parole di Mario Giuffredi, agente del calciatore, sembra arrivare un’ennesima apertura. Se non direttamente al club bianconero, sicuramente alla partenza dal Napoli con il quale la rottura sembra insanabile. Di seguito, le sue parole a Tv Play.STRISCIONE CURVA A - “Per me è l’ennesima dimostrazione di un grande atto d’amore, in questo caso della Curva A nei confronti di capitan Di Lorenzo. Ho grande rispetto del tifo organizzato e della Curva A nello specifico. Ho tanti amici che la frequentano questa curva meravigliosa, sono ben consapevole degli enormi sacrifici che fanno per portare avanti la loro passione in un modo pulito e coerente”FUTURO - “Assolutamente no. Ad oggi, il nostro pensiero rimane quello espresso fino all’ultima intervista rilasciata. Io continuerò a fare il mio lavoro secondo il mio pensiero, nell’interesse esclusivo del mio assistito, facendo di tutto per esaudire la sua volontà. Tutto questo senza possibilità di condizionamenti da parte di nulla e nessuno”.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.