Ilha mosso i primi passi concreti per Cesare, presentando un’offerta ufficiale al Chelsea per assicurarsi il giovane centrocampista italiano. Il club granata punta a rinforzare il proprio centrocampo e vede in Casadei un elemento di grande prospettiva, già protagonista con la maglia della Nazionale Under-20. Sul giocatore c’era stato in passato anche l’interesse della, che però non ha concretizzato alcuna proposta. Il Chelsea, che ha investito sul talento italiano, valuterà ora la proposta del Torino, mentre i granata sperano di chiudere l’operazione per aggiungere qualità e freschezza alla rosa di Vanoli. Lo riporta Sky Sport.