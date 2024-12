La Juventus è in vantaggio nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il. A sbloccare la gara è stato ancora una volta, che aveva già trovato la rete contro i rossoblù in occasione del match di Serie A. Anche in Coppa Italia, dunque, il serbo è tornato a segnare, esultando insieme ai compagni dopo il momento difficile al termine di Juventus-Venezia. Con il gol che ha sbloccato la partita, Vlahovic ha anche agganciato una vera e propria leggenda bianconera nella classifica marcatori all time della Juve. Si tratta di, che come il classe 2000 segnò. Adesso il serbo punta a superare l'ex campione italiano.