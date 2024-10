Juventus-Cagliari, Yildiz fuori: perchè non gioca

sorprende ancora per la sfida contro il Cagliari lasciando in panchinaper la prima volta in stagione. Al suo posto giocherò Mbangula in attacco sulla sinistra. Ma perché il classe 2005 turco parte fuori per il match odierno?Nessun infortunio per Yildiz ma una scelta tecnica di Thiago Motta, dovuta probabilmente ad una gestione di Kenan, che è stato tra i giocatori più utilizzati in questo inizio di stagione. Yildiz potrà quindi rifiatare e recuperare un po' di energie ed essere un'arma in più nel secondo tempo se ce ne sarà bisogno. Il talento turco sarà impegnato anche con la nazionale.