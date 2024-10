CLICCA IN ALTO SU GALLERY PER SCOPRIRE I VOTI DEI QUOTIDIANI

Il passo falso della, che pareggia in casa contro il Cagliari, è stato frutto anche di tanti errori individuali; dai goal sbagliati a ovviamente il rigore causato da Douglas Luiz. Il brasiliano paga la disattenzione che costa due punti ai bianconeri ma non è l'unico insufficiente nelle pagelle dei principali quotidiani sportivi.Tra i migliori c'è come sempre da quando è arrivatonon basta il rigore trasformato per compensare la rete divorata nel secondo tempo.invece divide dopo la prestazione di ieri e passa da un'insufficienza piena fino ad un 6,5. QUI le nostre pagelle.



