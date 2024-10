ha parlato ai microfoni di Dazn. L'allenatore del Cagliari ha mostrato perplessità sul rigore assegnato ai bianconeri per il tocco di mano di Luperto: "Dal punto di vista tecnico non mi convince la scelta di dare rigori del genere. Per una questione di biomeccanica è ovvio che nello stacco se contendo la palla a Gatti e Vlahovic alzo le braccia per staccare, ma se subisco un intervento da tergo non posso dimenticarmi che ho due braccia attaccate al corpo. Questo non mi trova d'accordo: ne abbiamo parlato anche con gli arbitri. Non mi dai fallo? Ok, ma allora non è neanche rigore".